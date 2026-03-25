Motociclista fica ferido após acidente na LMG-823, próximo a São Domingos das Dores

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente na tarde desta quarta-feira (25), na rodovia LMG-823, nas proximidades de São Domingos das Dores.

De acordo com informações da Polícia Militar de São Domingos das Dores, obtidas pela equipe de jornalismo da Rádio Clube de Inhapim, o condutor da motocicleta seguia sentido São Domingos das Dores quando, ao fazer uma curva, perdeu o controle do veículo.

Ainda segundo a PM, o motociclista invadiu a contramão e acabou colidindo contra um veículo Fiat Uno, que trafegava no sentido contrário, em direção a São Sebastião do Anta.

Com o impacto, o condutor da motocicleta sofreu ferimentos e foi socorrido, sendo encaminhado para o hospital de Caratinga.

Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.