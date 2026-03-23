Honda Civic sai da pista na BR-458, cai no Ribeirão Ipanema em Ipatinga e três pessoas morrem

Equipes de resgate mobilizadas

Duas das vítimas já estão identificadas. Tratam-se de André Vinícius Silva Paula, de 41 anos, que seria o condutor do Honda Civic, e Kayky de Paula Ferreira, que se apresenta com o nome social de Bel, 17 anos. Falta identificar uma terceira vítima.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender à ocorrência e permanecem no local fazendo os levantamentos sobre as circunstâncias do acidente.

Os corpos das vítimas foram retirados do veículo pelos bombeiros e encaminhados ao Posto Médico-Legal (PML) em Ipatinga, onde passarão por exames de necropsia. A perícia da Polícia Civil também esteve no local para coletar dados que podem ajudar a esclarecer a dinâmica do sinistro.

O acidente ocorreu nas proximidades da ponte sobre o ribeirão Ipanema, metros antes da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Copasa. No momento da ocorrência, chovia na região.

Devido ao acidente, formou-se congestionamento no sentido do Aeroporto Regional do Vale do Aço, que se estende até as proximidades do bairro Cariru. O tráfego também apresenta reflexos na BR-458, perto da Praça Caratinga, em Ipatinga.

Madrugada em motel e possível perda de controle

Os dois sobreviventes, que não permaneceram no local do acidente, informaram antes de sair do local em um carro de aplicativo, que cinco pessoas passaram a madrugada em um motel às margens da BR-458: três homens, uma mulher e uma travesti.

No começo da manhã, o grupo deixou o local no Honda Civic, em direção a Ipatinga. Durante o trajeto, ao se aproximar da ponte sobre o ribeirão Ipanema, um dos pneus do carro teria estourado, o que pode ter contribuído para que o condutor perdesse o controle da direção.

Morreram a travesti e dois homens. Um terceiro homem conseguiu sair com vida, assim como a mulher que estava no veículo.

Mais informações devem ser divulgadas dentro de instantes. Aguarde a atualização da notícia.