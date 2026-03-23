Duas vítimas de acidente na BR-458 são identificadas em Ipatinga

Carro caiu no Ribeirão Ipanema; três pessoas morreram e duas sobreviveram

IPATINGA – Foram identificadas duas das três vítimas que morreram no grave acidente registrado na manhã desta segunda-feira (23) na BR-458, em Ipatinga.

De acordo com as informações apuradas, morreram André Vinícius Silva Paula, de 41 anos, que conduzia o veículo, e Kayky de Paula Ferreira, de 17 anos, nome social, Bel. A terceira vítima fatal ainda não havia sido identificada até o fechamento desta reportagem.

O acidente envolveu um Honda Civic, que saiu da pista e caiu no Ribeirão Ipanema, ficando parcialmente submerso e com as rodas para cima.

Segundo as primeiras informações, o veículo seguia no sentido ao município quando o motorista perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos. Há indícios de que um dos pneus possa ter estourado, contribuindo para o acidente.

No carro estavam cinco pessoas. Três morreram no local e duas sobreviveram. Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Militar Rodoviária foram mobilizadas para o resgate e atendimento da ocorrência.

Os corpos foram encaminhados ao Posto Médico-Legal (PML), onde passam por exames. A perícia da Polícia Civil esteve no local e investiga as circunstâncias do acidente.

A ocorrência foi registrada nas proximidades da ponte sobre o ribeirão, perto do acesso ao Distrito Industrial, e chegou a provocar congestionamento na rodovia.

O caso segue em apuração.