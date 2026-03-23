Zema renuncia ao governo de MG para pré-campanha à Presidência da República; vice, Mateus Simões, assume cargo

Mateus Simões (PSD) é o chefe do Executivo estadual a partir deste domingo (22). Ele é apontado como possível candidato a governador do estado.

Romeu Zema (Novo) renunciou ao governo de MG e passou o cargo para o então vice-governador, Mateus Simões (PSD), neste domingo (22). A saída do político se deve à pré-campanha para a Presidência da República.

Durante a manhã, Simões foi empossado chefe do Executivo estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Ele é apontado como possível candidato a governador do estado.

“Minas Gerais pode contar com meu tempo, meu trabalho e a minha dedicação integral neste período”, disse em pronunciamento no plenário.

Após a cerimônia de posse na Assembleia, houve uma solenidade no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, para a transferência simbólica do cargo de governador.

Pré-campanha à Presidência

Zema anunciou sua pré-candidatura à Presidência da República pelo Novo em agosto de 2025.

Na semana passada, ele disse que pretende ir até o fim da campanha como cabeça de chapa e negou que exista qualquer articulação para uma eventual aliança com o senador Flávio Bolsonaro (PL) ou com partidos da direita tradicional.

Fonte: G1