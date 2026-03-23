Colisão entre carros deixa um ferido na MG-111, em Manhuaçu

Uma colisão entre dois automóveis foi registrada na manhã deste domingo (22), no km 64 da MG-111, na região do Barreiro, em Manhuaçu.

De acordo com as informações da ocorrência, o acidente envolveu um Ford Fiesta e uma Fiat Toro. O condutor do Fiesta teria perdido o controle da direção ao passar por uma curva, fazendo com que o veículo rodasse na pista e colidisse de frente com a Toro.

Com o impacto, um ocupante da Fiat Toro sofreu ferimentos diversos e foi socorrido por uma equipe do Samu. O motorista da Toro não se feriu.

Equipes do Corpo de Bombeiros também foram acionadas e auxiliaram no atendimento às vítimas.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária, pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu.

Fonte: Portal Caparaó