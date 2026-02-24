Denunciado por divulgar vídeo íntimo e perseguir jovem tem prisão preventiva decretada em Inhapim

INHAPIM – O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) obteve a prisão preventiva de um homem de 36 anos denunciado por divulgar vídeo íntimo, perseguir e praticar violência psicológica contra uma jovem de 21 anos, em Inhapim. A prisão foi cumprida no dia 20 de fevereiro de 2026.

A medida foi solicitada pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Inhapim, no âmbito de denúncia pelos crimes de divulgação de cena de pornografia com agravante, perseguição majorada e violência psicológica, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Vídeo foi gravado sem consentimento

De acordo com o MPMG, os fatos tiveram início nos dias 12 e 13 de julho de 2025, no bairro Macadame. Conforme apurado, o investigado produziu, armazenou e divulgou um vídeo contendo cena de nudez da vítima sem seu conhecimento ou consentimento.

As imagens teriam sido captadas de forma premeditada, enquanto a jovem tomava banho. Posteriormente, o conteúdo foi armazenado em computador pessoal e compartilhado com terceiros, passando a circular em redes sociais e aplicativos de mensagens na região.

Segundo o Ministério Público, a divulgação causou humilhação pública, ridicularização e forte abalo emocional à vítima, caracterizando violência psicológica.

Perseguição durou mais de um ano

Além da divulgação do vídeo, o homem também foi denunciado por perseguir a vítima por mais de um ano. Conforme a investigação, ele enviava mensagens insistentes com declarações amorosas e, diante da rejeição, passou a ameaçá-la e difamá-la na comunidade.

Ainda segundo o apurado, o denunciado, que é vizinho da jovem, passou a vigiá-la e a perturbá-la em diferentes locais, provocando medo e restringindo sua liberdade.

O Ministério Público informou também que o investigado descumpriu diversas medidas protetivas. Em uma das ocasiões, permaneceu na porta da residência da vítima, desrespeitando ordem judicial de afastamento. Em outra, chegou a invadir o imóvel e fazer novas ameaças.

Histórico pesou na decisão

Conforme o MPMG, o homem já responde a quatro ações penais, o que reforçou o entendimento da Justiça sobre o risco de reiteração criminosa.

Diante da gravidade dos fatos, do descumprimento de decisões judiciais e do risco à vítima, a Justiça decretou a prisão preventiva.

Segundo o Ministério Público, a medida tem como objetivo garantir a ordem pública, assegurar o cumprimento das decisões judiciais e preservar a integridade física e emocional da jovem.