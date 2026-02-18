Ciclista morre atropelado na BR-116, em Ubaporanga

Um grave acidente foi registrado na tarde dessa terça-feira (17) na BR-116, no quilômetro 510, em Ubaporanga.

A colisão envolveu um ciclista e um veículo de passeio. De acordo com as primeiras informações, o ciclista de 58 anos, de Caratinga, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local.

Equipes de resgate e autoridades policiais estão na rodovia realizando os trabalhos de atendimento à ocorrência, que segue em andamento. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. O ciclista ainda não foi identificado.