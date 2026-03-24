Assalto à mão armada é registrado em comércio de Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Um roubo a estabelecimento comercial foi registrado na manhã desta terça-feira (24), no bairro Estação, em Bom Jesus do Galho.

A ocorrência foi registrada por volta das 8h20, na rua JK. Segundo relato da vítima, que estava no local na condição de cliente, um indivíduo armado, possivelmente com um revólver calibre .38, entrou no estabelecimento e anunciou o assalto mediante grave ameaça.

Durante a ação, o autor subtraiu diversos adornos de ouro, entre eles pulseiras, cordão, pingente e bracelete. O criminoso também exigiu que a vítima realizasse uma transferência via PIX e tentou obter a chave de uma caminhonete.

Em determinado momento, ao se dirigir ao veículo para verificar informações repassadas pela vítima, o suspeito se afastou do interior do estabelecimento, o que permitiu que a vítima se abrigasse em local seguro e acionasse a polícia.

Após o crime, o autor fugiu em uma motocicleta, seguindo, possivelmente, em direção à zona rural com destino à cidade de Raul Soares.

Equipes da Polícia Militar de Minas Gerais realizam rastreamentos para identificar e localizar o suspeito, além de tentar recuperar os bens subtraídos.