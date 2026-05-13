Vini Jr. cria escritório de advocacia contra o racismo: ‘A liberdade não chegou para todo mundo’

Jogador divulgou iniciativa ligada a seu instituto nesta quarta-feira, Dia da Abolição, e disse que nova geração ‘não está sozinha na luta por igualdade’.
O atacante Vinícius Júnior anunciou nesta quarta-feira (13) a criação de um escritório de advocacia antirracista ligado ao Instituto Vini Jr.. A iniciativa foi divulgada nas redes sociais do jogador em referência ao Dia da Abolição da Escravatura no Brasil – em 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea.
Ao anunciar o projeto, Vini Jr. afirmou que a proposta nasce como uma forma de apoio à luta por igualdade racial e que o foco de atuação será inicialmente na educação e no esporte.
“13 de maio pra mim representa força, realização e compromisso com as minhas raízes. Inspirado na data, tenho a alegria de anunciar o Escritório Antirracista, numa tabela com o meu Instituto, em nome de uma nova geração consciente de que não está sozinha na luta por igualdade”, escreveu o atacante.
No vídeo de divulgação da iniciativa, o jogador também falou sobre os impactos do racismo.
“O racismo ainda prende, ainda machuca e ainda silencia. Em pequenos gestos… tento ajudar”, afirmou. “A liberdade não chegou para todo mundo”
O anúncio acontece em meio à trajetória de Vini Jr. como uma das principais vozes do futebol no combate ao racismo, após vários episódios de ataques sofridos pelo jogador na Europa nos últimos anos.
Vini Jr. lançou escritório de advocacia contra racismo no Brasil — Foto: Reprodução/Instagram
Fonte: G1