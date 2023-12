Polícia prende autores de furto após perseguição por moradores no Bom Jesus

A Polícia Militar de Manhuaçu prendeu, na madrugada desta quinta-feira (07/12), quatro homens acusados de furtar uma residência no Bairro Bom Jardim. A prisão dos envolvidos ocorreu após uma perseguição iniciada pela vítima do crime.

Com as imagens, a vítima de 24 anos e mais três amigos iniciaram diligências para localizar o autor do crime. Na madrugada desta quinta-feira, os quatro amigos abordaram o autor de 30 anos, na Avenida Nações Unidas. Com ele encontraram dois relógios furtados da vítima e um cordão de ouro.

O indivíduo indicou o local onde estaria escondido o cofre, que foi localizado com documentos da vítima. Ele também indicou um segundo local, onde estaria escondida a arma de fogo utilizada no crime. No entanto, a arma não foi localizada.

Com um homem de 33 anos, que também estava no veículo com o autor, os policiais encontraram a quantia de R$ 4.900,00. O infrator de 30 anos disse que havia entregue a quantia para o cidadão de 33 anos, uma vez que ele o auxiliou no furto.

O indivíduo de 30 anos confessou o crime e disse que foi agredido com socos e pauladas pela vítima e seus amigos para dizer onde estava a arma furtada. Equipes da ROCCA e GEPMOR, por meio do cão de faro Aquiles, conseguiram localizar a arma furtada em uma região de mata. Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Manhuaçu.