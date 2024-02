Polícia Militar Rodoviária lança operação Carnaval 2024

CARATINGA – Nesta sexta-feira (9), a Polícia Militar Rodoviária iniciou a operação Carnaval 2024 nas rodovias estaduais. A ação será realizada durante todo o período festivo, para combater a criminalidade e reduzir acidentes e vítimas nas estradas.

De acordo com o tenente Arthuzo, serão realizadas operações de prevenção e repressão criminal, com foco no combate ao tráfico de drogas, porte legal de armas de fogo, recaptura de foragidos da justiça e recuperação de veículos furtados/roubados, e fiscalização em diversos pontos estratégicos.

A PMR orienta os condutores a checar os equipamentos e documentação obrigatórios antes de circular pelas estradas. Também a ficarem atentos às normas de trânsito e segurança, evitando condutas que colocam condutores e passageiros em maior risco como mexer ao celular na direção, dirigir embriagado, fazer ultrapassagens em locais proibidos, dirigir com excesso de velocidade, entre outras.

Na região, as ações da Polícia Militar Rodoviária serão voltadas para as festividades, principalmente nas proximidades de Caratinga, no terceiro pelotão, onde tem carnaval em Raul Soares, Ipanema, Inhapim, São Domingos das Dores, Imbé de Minas.

Outra orientação da PMR é em relação a segurança das crianças nos veículos. É importante também os pais ficarem atentos a segurança dos filhos, com os dispositivos de retenção como as cadeirinhas”, disse o tenente.