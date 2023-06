Polícia Militar recupera moto roubada e detém dois autores

CARATINGA – A Polícia Militar conseguiu deter na noite dessa quinta-feira(22) dois jovens de 16 e 25 anos que roubaram uma moto no bairro Dário Grossi.

Um equipe do Tático Móvel visualizou duas pessoas trajando roupas parecidas com as informadas pela vítima e pilotando uma motocicleta semelhante. Ambos foram abordados e constatado que se tratava da motocicleta roubada.

A vítima reconheceu os dois infratores como os mesmos que roubaram sua motocicleta sendo ambos encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências a cargo da Polícia Judiciária e a moto removida ao pátio credenciado ficando à disposição de sua legítima proprietária.