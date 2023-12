Polícia Militar realiza operações para prevenir desordens no trânsito

Motocicletas com a descarga aberta e carros com sons automotivos em alto volume são alvos

CARATINGA – A Polícia Militar tem realizado operações para prevenir desordens no trânsito, principalmente, no que diz respeito a motocicletas com a descarga aberta e carros com sons automotivos em alto volume.

De acordo com o capitão Jefferson, o 62º Batalhão de Polícia Militar, especialmente na cidade de Caratinga, tem realizado uma série de ações e operações com objetivo de fazer frente e prevenir essas desordens no trânsito, que têm ocorrido com certa frequência, e que, conforme o oficial, não é uma situação apenas de Caratinga, mas que acontece praticamente em todas as cidades de Brasil. “Desde o ano de 2022, o batalhão implantou um indicador de prevenção a desordens no trânsito, que tem esse objetivo, que é de instruir as equipes de militares a fazer frente a essas desordens e adotar as providências necessárias. Já fizemos uma série de campanhas educativas, inclusive em parceria com a imprensa e outros segmentos, e a gente percebe que a situação continua a acontecer. De alguma maneira é recorrente motociclistas equilibrarem a moto sobre uma roda apenas, em forma de exibição, ou perturbar a coletividade por meio da adulteração da descarga da moto, andando com ela livre, provocando barulho, que de fato incomoda. Então, a Polícia Militar tem desenvolvido uma série de ações e estratégias para prevenir esse tipo de situação”, explicou o capitão da PM.

Ainda segundo o capitão Jefferson, apenas no ano de 2023 já foram removidas ou apreendidas, mais de 350 motocicletas, apenas no município de Caratinga; mais de 300 veículos quatro rodas, além de mais de 1.500 notificações de trânsito.

O batalhão realizou na última sexta-feira (01/12), uma operação com a finalidade de coibir excessos no trânsito, especialmente aqueles provocados por motociclistas, que na verdade querem provocar desordem. “Foram apreendidas seis motos e confeccionadas 51 notificações de trânsito. Quero ressaltar que essas ações continuarão sendo realizadas pela Polícia Militar, especialmente agora, no último mês do ano, e de uma maneira ainda mais específica. Na última semana de dezembro, ocasião em que serão realizadas operações diárias, serão reprimidos os famosos rolezinhos (um “rolê” de moto, como são chamados encontros de motociclistas que se reúnem para passear em comboio) feitos no final de ano, e que nos últimos ano não ocorreram em Caratinga”.

A PM alerta que a adulteração da descarga da motocicleta, do escapamento é considerada infração grave e o Código de Trânsito Brasileiro prevê multas que variam de R$ 200,00 a R$ 3 mil. Dentro dessas sanções estão previstas também a remoção dos veículos, inclusive dependendo da situação, até mesmo a prisão do autor por crime.

Sobre a perturbação de sossego, provocada por veículos ou qualquer outro tipo, o capitão informa que não tem horário específico e para resolver basta acionar a PM pelo 190.