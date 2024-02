Polícia Militar prende acusados de roubo em Dom Cavati

DOM CAVATI – A Polícia Militar prendeu acusados de roubo em um bar de Dom Cavati. O crime foi registrado na madrugada desta segunda-feira (26).

A PM foi acionada pela vítima de 26 anos, que relatou um episódio de roubo ocorrido em seu estabelecimento. Segundo relato da vítima, ela estava acompanhada de seu amigo de 33 anos, quando decidiram deixar o estabelecimento e seguir em direção à residência de um deles, situada no bairro Serapião.

No trajeto, próximo a uma lanchonete na rua JK, foram abordados por dois autores. A vítima afirmou que foi agredida com soco no rosto dado pelo autor de 34 anos, enquanto este também lhe subtraiu certa quantia de dinheiro. Enquanto isso, a vítima de 33 anos foi agredida pelo homem de 52 anos, impossibilitando-o de ajudar seu amigo.

Após receberem as informações, os militares iniciaram o rastreamento e conseguiram localizá-los e prendê-los em seguida. As vítimas foram encaminhadas para a unidade de saúde de Dom Cavati, queixando-se de dores no corpo devido às agressões sofridas.

Os autores já são conhecidos no meio policial por envolvimento em furtos e outros crimes. Eles foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. O dinheiro subtraído não foi recuperado.