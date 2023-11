Polícia Militar lança operações Black Friday e Natalina

CARATINGA – Às 6h dessa sexta-feira (24), a Polícia Militar lançou as operações Black Friday e a Natalina. O comandante do 62º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel André Pedrosa, explicou que a Black Friday é uma operação prevista para ocorrer durante todo o dia, com emprego diferenciado de policiamento, com diversas estratégias. Paralelamente foi lançada a operação Natalina, prevista para ser realizada até o final do mês de dezembro.

“Hoje (sexta-feira, 24) estamos prevendo um efetivo de mais de 30 policiais militares, mais de 15 viaturas com foco em todas as nossas 24 cidades, principalmente em Caratinga, por ser a maior que temos na unidade, por ser uma cidade polo. No dia de hoje vamos aproveitar o efetivo diferenciado, dar uma ênfase maior ao policiamento a pé, para aproximar dos comerciantes, para ter esse contato a fim de passar algumas informações, assim também com os frequentadores, e além disso, lançar nossas radiopatrulhas, as equipes motorizadas, em locais estratégicos dando ênfase a visibilidade ao policiamento para demonstrar inclusive que estamos atentos a todos os eixos, aos corredores comerciais”, explicou o comandante.

Ainda se acordo com André Pedrosa, são diversas estratégias utilizadas pelo batalhão, principalmente com uso de tecnologia, com o emprego de câmeras inteligentes, para potencializar a segurança subjetiva.

ORIENTAÇÕES PARA COMERCIANTES E CLIENTES

Aos comerciantes a Polícia Militar deixou a orientação de dobrarem a atenção, e ao público geral, prestarem muita atenção em seus pertences. “A gente orienta aos comerciantes, tendo em vista o fluxo ser maior, darem muita atenção aos balcões, a entrada de pessoas já com intuito de realizar algum crime. É muito comum nessa época, as pessoas usarem de meios ardilosos, como por exemplo, entrar um grupo de pessoas, a fim de ludibriar o funcionário do comércio, sugerir para ele entrar no fundo da loja para pegar algum material e aproveitar para praticar o furto na entrada. Então a gente orienta que tenham muita atenção nesse sentido, atenção à vitrine e ao balcão. É muito importante que as câmeras de segurança estejam funcionado para prevenir crimes e identificar autores caso aconteça algum. O público em geral ao chegar aos comércios, muito cuidado com pertences, não somente os que estão sendo adquiridos naquele momento, mas os que já estão de posse, evitando deixar em cima de balcões, e não entrar em vestiários e deixar celulares e outros pertences porque existem pessoas mal-intencionadas que aproveitam desse dia para pra praticar esses crimes, principalmente furtos. É muito importante evitar andar com grandes quantias em dinheiro, o recomendado é usar pix ou cartão de crédito”, aconselhou o comandante do 62º Batalhão da PM.

A presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) Caratinga, Sandra Cristina Carli, esteve presente no lançamento das operações e agradeceu o empenho da Polícia Militar. “Quero agradecer a Polícia Militar por essa operação para garantir a segurança do comércio, e principalmente dos nossos clientes. Existe um maior número de pessoas hoje na rua, então a Polícia Militar está aí para fazer a nossa segurança”, disse.

Sandra aproveitou para informar que a CDL está fazendo arrecadação de brinquedos para doar a uma entidade no Natal. “Estamos pedindo aos pais, aqueles brinquedos que os filhos não usam mais para ajudarmos uma entidade”, disse a presidente da CDL. A CDL fica na rua Coronel José Maria Fernandes, 8, loja 1, no bairro Dário Grossi, para quem quiser levar brinquedos para doação.

Após a entrevista coletiva com a imprensa, o padre Moacir Ramos concedeu uma bênção aos policiais que estarão trabalhando nas operações.

Comandante do 62º Batalhão dando permissão para o início da operação