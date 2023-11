Elevadores da Cidade Administrativa param e idoso morre ao subir 13 andares

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, todos os elevadores de uso dos servidores estão com pane elétrica. Servidor tinha 66 anos. Devido a uma pane elétrica nos elevadores da sede oficial do governo do Estado de Minas Gerais, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, um servidor do Estado morreu, na manhã desta segunda-feira (27/11), ao subir 13 andares. De acordo com fontes ouvidas pelo Estado de Minas, o servidor trabalhava na Diretoria de Infraestrutura Física e Engenharia da Secretaria de Saúde. Conforme o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 10h da manhã, no prédio Minas, edifício em que os elevadores não estão funcionando. Quando os militares chegaram ao local, o homem, de 66 anos, estava inconsciente e sem respiração. “Bombeiros estiveram no local realizando as massagens cardíacas, após as manobras, o óbito foi constatado por um médico do SAMU”, disse a assessoria do Corpo de Bombeiros. Ainda segundo as fontes ouvidas pela reportagem, todos os elevadores de uso dos servidores estão com pane elétrica, funcionando apenas o privativo do Secretário de Saúde, que também apresenta falhas. Outros quatro elevadores, também privativos, são de uso exclusivo das autoridades (secretários).

Imagens recebidas pelo Estado de Minas mostram que alguns dos elevadores estariam autorizados a funcionar apenas até esta segunda-feira. Um aviso no dia 20 de novembro informava que as atividades presenciais estariam suspensas nos prédios até a manutenção dos elevadores serem finalizadas. No entanto, funcionários afirmam que continuaram indo presencial. Em nota, o Governo de Minas afirmou que o servidor tinha 66 anos e que foi atendido imediatamente por médicos da Secretaria de Saúde que estavam no local, inclusive pelo Secretário de Saúde, Fábio Bacheretti.

Referente aos elevadores, o Estado informou que a empresa responsável pela manutenção foi acionada e está providenciando um laudo, que deve ficar pronto nos próximos dias. Eles também reafirmam que os servidores estão autorizados a trabalhar remotamente enquanto o funcionamento dos elevadores não é retomado. “Ainda, caso necessário, podem utilizar os elevadores privativos que estão liberados”, informou.

Leia a nota na íntegra

“O Governo de Minas Gerais presta condolências e se solidariza com os familiares, colegas e amigos de um servidor efetivo de 66 anos, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, que faleceu dentro do prédio Minas, nesta segunda-feira (27/11). O servidor teve um mal súbito e foi atendido imediatamente por médicos da SES que estavam no local, inclusive pelo Secretário de Saúde, Fábio Bacheretti, mas não resistiu. As causas e as circunstâncias da morte serão apuradas. Conforme anteriormente divulgado à imprensa, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão informa que foram detectadas falhas no funcionamento de alguns elevadores do prédio Minas, na Cidade Administrativa, no fim da semana passada. Por medida de segurança e precaução, desde então, os demais elevadores do prédio foram desligados. A empresa responsável pela manutenção foi acionada e está providenciando um laudo, que deverá ficar pronto nos próximos dias. Os servidores que executam suas atividades no prédio Minas foram autorizados, desde a semana passada, a realizar teletrabalho enquanto o funcionamento dos elevadores não é retomado. Ainda, caso necessário, podem utilizar os elevadores privativos que estão liberados”.