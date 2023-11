2024 terá poucos ‘feriadões’

CARATINGA – Ao contrário de 2023, o ano de 2024 terá poucos feriados prolongados. Dos nove feriados nacionais, apenas três estarão próximos de um fim de semana, ou seja, numa segunda ou sexta-feira: Confraternização Universal, em 1° de janeiro; Paixão de Cristo, em 29 de março; e Proclamação da República, no dia 15 de novembro. O calendário de feriado foi divulgado pela Prefeitura de Caratinga, no Diário do Executivo.

Se forem incluídos os pontos facultativos nacionais, as folgas aumentam, sendo 12, 13 e 14 de fevereiro (segunda, terça e quarta-feira de Carnaval) e 31 de maio, sexta-feira, Dia do Servidor Público, próximo ao feriado municipal de Corpus Christi de 30 de maio, numa quinta-feira.

O feriado de 24 de junho, aniversário da cidade, vai ocorrer em uma segunda-feira.

Confira a tabela completa: