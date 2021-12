Polícia Militar apreende quantidade considerável de drogas no bairro Santa Cruz

Jovem de 21 anos foi detido por tráfico de drogas e posse ilegal de munição

CARATINGA – Na manhã dessa terça-feira (14), a Polícia Militar apreendeu uma quantidade considerável de drogas na rua José Alves Pereira, no bairro Santa Cruz.

De acordo com o cabo Alessandro, foram recebidas várias denúncias e informações acerca do tráfico de drogas no local citado, dando conta de que um indivíduo guardaria em sua casa parte da droga comercializada, e que constantemente os usuários fazem contato na janela de sua casa para comprar as drogas.

Militares fizeram contato com o denunciado, que permitiu a entrada na residência, e disse que tinha algumas drogas guardadas, mas que não eram dele, mas de outra pessoa que tinha pedido para ele guardar, não informando quem era.

O suspeito buscou na cozinha uma sacola contendo cocaína e maconha.

No quarto do suspeito a polícia encontrou três munições intactas calibre 38. No ralo do tanque havia 19 cápsulas de cocaína, no guarda-roupa uma sacola com cocaína, no armário uma balança, e em uma sacola na sala 14 buchas de maconha e 129 cápsulas com cocaína.

O suspeito foi conduzido preso para a delegacia por tráfico de drogas e posse ilegal de munição.