Imbé de Minas realiza Conferência Municipal de Educação e apresenta propostas de melhorias para o ensino no Brasil

Secretaria Municipal de Educação organizou o evento que faz parte da programação obrigatória da Conae 2022

IMBÉ DE MINAS – A Secretaria Municipal de Educação de Imbé de Minas realizou, na quinta-feira (09), a II Conferência Municipal de Educação. O evento foi o primeiro a ser realizado na quadra poliesportiva Geraldo Lopes Badaró após a reforma. Estiveram presentes o prefeito Municipal, Batista; a secretária de Educação, Quinta Brandão; a diretora da escola estadual, Márcia Werneck; professores e diretores das redes municipal e estadual.

O tema deste ano foi “Inclusão, equidade e qualidade: um compromisso com o futuro da educação brasileira”. Dois alunos especiais da rede municipal, João Marcos Brandão Silva e Isabele Werneck Lemes, abriram a Conferência ao hastear as bandeiras do Brasil e de Minas Gerais. “Eles são filhos de nossas professoras Rosário e Lucélia. A inclusão é muito importante no ambiente escolar. A presença deles no evento e na escola municipal reforça que estamos fazendo uma educação para todos. Nossas instituições de ensino estão preparadas para o acolhimento”, enfatiza Quita Brandão. A bandeira de Imbé de Minas foi hasteada por Henrique Marques da Silva Ferreira.

Após a execução do Hino Nacional, o prefeito Batista reforçou a importância de se pensar criticamente o projeto político pedagógico. “Educação nunca é gasto. Sempre é investimento. Para investir com qualidade, é preciso que toda a rede municipal esteja em sintonia. A Conferência de hoje mostra que há diálogo entre os profissionais. É um passo importante para a reconstrução do ensino”, afirmou.

A Conferência também abriu espaço para os talentos locais, com apresentações do projeto com materiais recicláveis Batuque Batucada e um teatro musical atuado pelas monitoras da creche municipal Pingo de Gente.

Em seguida, a especialista de Educação Básica, Maria de Lourdes da Silva, fez a leitura do regimento interno da Conferência. A programação seguiu com a palestra da professora Leilamar Pires Santos. “Sou aposentada, mas continuo lutando pela Educação. Não há outra via para estreitar uma sociedade justa. Se cada profissional da Educação e também aqueles que a apoiam trouxerem suas contribuições, teremos mudanças”, disse.

O evento faz parte dos preparativos obrigatórios para a Conae 2022 (Conferência Nacional de Educação). O ponto mais importante foi a discussão sobre o ensino no Brasil. Os participantes foram divididos em cinco grupos e estudaram os eixos e subeixos do Plano Nacional de Educação – PNE 2024. Representantes das equipes explicaram quais alterações foram propostas na legislação, como bolsas para cursos de tecnologia, acessibilidade, oferta de ensino em tempo integral, fortalecimento de vínculos com a sociedade civil, entre outras. As emendas foram discutidas e serão remetidas para as próximas instâncias da Conferência Nacional.

Assessoria de Comunicação