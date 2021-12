Santa Bárbara do Leste se destaca no 4º Concurso de Qualidade dos Cafés da Região de Caratinga

DA REDAÇÃO – No último final de semana, a EMATER-MG, em parceria com o Sicoob Credcooper, promoveu o 4º Concurso de Qualidade dos Cafés da Região de Caratinga. No evento, Santa Bárbara do Leste se destacou mais uma vez, pela excelência do café produzido. O cafeicultor Wenison de Faria Lopes ficou em 3º lugar na categoria Café Natural, obtendo 85,417 pontos na classificação do café.

O Concurso contou com a participação de cafeicultores de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, Ubaporanga, Bom Jesus do Galho, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Inhapim, Imbé de Minas e Piedade de Caratinga. No total, 257 amostras de café foram enviadas para avaliação.

De acordo com o 3º colocado do Concurso, Wenison de Faria Lopes, a primeira participação dele em Concursos foi em 2018, a convite do Extensionista da EMATER de Santa Bárbara do Leste, Antônio Mantovani. Para o cafeicultor, todo o reconhecimento obtido tem sido muito importante, pois trouxe visibilidade e, consequentemente, maior valorização para o café que ele produz. Wenison destaca que a cada ano pretende ingressar de forma cada vez mais intensa no ramo dos cafés especiais pois, para ele, esse é um caminho sem volta.

Durante o evento, a prefeita Wilma Pereira recebeu uma homenagem da EMATER, por sua parceria de destaque na atuação para fortalecimento das atividades agropecuárias, visando o desenvolvimento sustentável e a promoção da qualidade de vida do homem do campo e da cidade. A prefeita Wilma Pereira ressaltou sua alegria ao ver que a qualidade dos cafés de Santa Bárbara do Leste recebe cada vez mais reconhecimento. Para ela, os Agricultores do município estão de parabéns, pois foram incentivados a participar dos Concursos (inicialmente no âmbito municipal) e hoje atingem imenso destaque na região e no Estado, mostrando que Santa Bárbara do Leste tem café da mais alta qualidade.

Outro cafeicultor do município também se destacou. Victor Crisóstomo recebeu um certificado como Jovem Rural Destaque, evidenciando ainda mais a importância dos Cafés de Santa Bárbara do Leste.

Para o gerente regional da EMATER, Aldrin Carlos Reggiani Assis, a realização desse Concurso é de extrema importância, pois através dele é possível mostrar a capacidade que a Emater tem de trazer resultados, evidenciando a qualidade do café, que é o segundo maior produto na balança comercial de Minas Gerais.

E MAIS…

Durante o fim de semana, diversos produtores de Caratinga e região puderam exibir os cafés que produzem na “Estação dos Cafés Especiais”, organizada no Shopping do Vale, em Ipatinga. Representando Santa Bárbara do Leste, estiveram presentes os cafeicultores: Wenison de Farias Lopes Warlei de Faria, Victor Crisóstomo da Silva, Roberto Moreira de Souza e Jonismar Geraldo Batista.

Assessoria de Comunicação