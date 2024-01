Polícia Militar apreende drogas no bairro Aparecida II

CARATINGA – Na tarde dessa sexta-feira (5), a Polícia Militar realizou a apreensão de drogas e a prisão de um usuário, 25 anos. A ação foi registrada na rua Vereador Lúcio Antônio Tomé, bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga

De acordo com o sargento Cruz, a equipe policial recebeu informações que no local tinha uma residência usada exclusivamente para o tráfico de drogas. “Em dado momento, realizamos patrulhamento, foi avistado o traficante na residência fazendo contato com usuário. Ao aproximar para fazer abordagem, o traficante subiu o terraço da residência e o usuário foi abordado”, contou o sargento.

O autor pulou em uma residência vizinha, quebrando telhas e fugiu. No local da fuga foi encontrada uma barra de maconha e dentro da casa, mais três barras, uma balança e dois rádios comunicadores. Na janela da casa a polícia encontrou uma bucha de maconha para o comércio. “A casa não tem moradores nem mobílias, sendo usada constantemente para o tráfico”, frisou o militar.

O jovem que comprava drogas foi preso por uso e consumo de entorpecentes, pois estava com uma bucha de maconha. O indivíduo que vendeu a droga foi identificado, trata-se de um menor, 17, mas ele não tinha sido apreendido até o final dessa edição.