Polícia Militar apreende armas de fogo nos bairros Esperança e das Graças

CARATINGA – A Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo, sendo uma no bairro Esperanças e outra no Nossa Senhora das Graças.

Bairro Esperança

Na noite dessa quinta-feira (25), a Polícia Militar, por meio da Equipe Tático Móvel, conseguiu apreender um revólver calibre 38 com duas munições intactas e três deflagradas. Os militares abordaram dois jovens, de 18 e 21 anos, que estavam na rua João Isabel da Silva, no bairro Esperança. Diante dos fatos, os indivíduos receberam voz de prisão em flagrante delito e foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil.

Bairro das Graças

Na madrugada dessa sexta-feira (26), a Equipe Tático Móvel realizava a “Operação Férias Seguras” no loteamento Trieiras, no Bairro das Graças, quando ouviu um barulho vindo da parte alta do local. Ao chegar ao loteamento, os militares avistaram um grupo de pessoas em uma rua sem saída, e um homem de 28 anos entregou um objeto para uma mulher de 27. Ambos foram abordados, e o objeto entregue tratava-se de uma pistola Taurus carregada com dez munições. O casal resistiu à prisão, mas foi contido, sendo conduzido à delegacia de Polícia Civil.