Polícia Militar alerta população sobre crimes de estelionato por meio eletrônico

CARATINGA -Preocupado em reduzir o número de vítimas de crimes de estelionato, o 62º Batalhão de Polícia Militar mostra para a população como se prevenir sobre tal modalidade de crime, em especial por meio eletrônico.

De acordo com a sargento Vívian, os últimos dados que foram disponibilizados através do anuário de segurança pública, indicam em nível nacional um aumento significativo dessa modalidade criminosa, em especial, os crimes na modalidade digital.

Tais crimes são tratados nesse documento oficial como “crime da moda”, devido ao seu aumento nos registros, desde o ano de 2018. “O anuário apresenta que desde o ano de 2018, o crime de estelionato apresenta um aumento de mais de 300% no pais, onde mais de 1.818.419 ocorrências foram registradas no ano de 2022.

Com o avanço da tecnologia e a migração das atividades comerciais para o meio digital, os golpistas encontraram novas oportunidades a cada dia para aplicar seus golpes, aproveitando-se da vulnerabilidade e da inexperiência de muitos usuários da internet, tornando-o que “crime da moda”, explica a sargento Vívian.

A facilidade de acesso à internet tem sido uma das principais razões para o crescimento exponencial desses crimes. Compras online, transações bancárias e outras operações financeiras agora são realizadas com frequência pelo meio digital, tornando-se um terreno fértil para os estelionatários.

Todavia, percebe-se que no país em 2022 os estelionatos alcançaram o recorde de 1.819.409 ocorrências, o que equivale a uma média de 208 casos registrados por hora no país.

Ainda de acordo com a sargento Vívian, em Caratinga essa realidade não é diferente e a comunidade local está sendo cada vez mais afetada por esses golpes. “Na área de responsabilidade do 62º BPM foram registradas um total de 1.522 ocorrências em 2022 e em 2023 1.527 ocorrências, um pequeno aumento. Em Caratinga esses números chegam a 601 ocorrências em 2022 e 559 registros em 2023, o que representa uma pequena redução de 7%, porém, em análise dos dados verifica-se ainda um número muito alto de registros”.

Os casos de estelionato no Marketplace (Facebook) e no site OLX, além de outras plataformas de comércio eletrônico têm sido informados quase que diariamente à Policia Militar. “Estelionatários geralmente usam táticas fraudulentas para enganar vítimas desavisadas e obter ganhos financeiros ilícitos.

Os golpistas criam anúncios de produtos que não existem ou que estão abaixo do valor de mercado para atrair compradores. Após receber o pagamento, eles desaparecem, deixando o comprador sem o produto e sem recurso. Solicitam pagamentos adiantados e após receber o pagamento, eles não enviam o produto e desaparecem”, explica a sargento.

Em uma análise qualitativa desses registros, é possível em sua maioria que são provenientes de fraudes eletrônicas, principalmente envolvendo a modalidade de pagamento via PIX. Pessoas são iludidas com falsas propagandas e induzidas ao erro, após uso de meios cada vez mais ardilosos por parte de infratores.

Minas Gerais conta com uma importante ferramenta no registro desse tipo de crime, a delegacia virtual. Com apenas alguns cliques, os cidadãos podem solicitar o registro de ocorrências, dispensando a necessidade de deslocamento até uma unidade policial, ou de aguardar a chegada da Polícia Militar.

O procedimento para registrar uma ocorrência de estelionato é simples e acessível a qualquer pessoa com acesso à internet. Basta acessar o site oficial (https://delegaciavirtual.sids.mg.gov.br/sxgn/) e preencher um formulário com as informações relevantes sobre o crime. Ele é autoexplicativo. Caso a pessoa tenha informações sobre a autoria, o registro da ocorrência deverá ser feito com acionamento via 190 da Polícia Militar.

VAZAMENTO DE DADOS

A advogada AnnaLuiza Oliveira convida pela Polícia Militar para falar sobre o assunto, ressaltou que a tecnologia é boa, mas traz dificuldade por vazamento de dados. “Você provavelmente já entrou em algum site, colocou o número do seu telefone, seu CPF (Cadastro de Pessoa Física), seu endereço, e a gente percebe muitas notícias que existe realmente esse vazamento de dados, e aí seu telefone não para de tocar, começam chegar pessoas solicitando informações pelo seu WhatsApp, e é uma dos maiores cuidados que a gente tem que ter”, disse a advogada.

Outro assunto abordado pela advogada foi o pagamento com o pix. “Com a correria do dia a dia, vocês provavelmente já copiaram e colaram código de pix para fazer o pagamento no banco, é muito mais rápido e mais prático, mas é preciso tomar muito cuidado. O pagamento do IPVA, por exemplo, a gente entra no site, clica no primeiro link e gera o pagamento. Mas é preciso perceber o endereço do site, tem que estar escrito gov.br, que são das instituições oficiais, o beneficiário tem que ser o estado de Minas Gerais e não uma instituição particular”, explicou Annaluiza Oliveira.

DICAS DA PM

-Golpes em comerciantes por meio de pagamentos via PIX: Falta de conferência das informações por parte do recebedor, que deixa de conferir os dados do beneficiário, como número de conta, valor e outros. Golpistas estão falsificando os comprovantes e lesando vários comerciantes;

– Evite usar o CPF como chave PIX: Priorize o uso de chaves aleatórias ou específicas para o serviço, como o e-mail, número de telefone celular ou chaves criadas pelo próprio banco. Isso ajuda a reduzir o risco de exposição de informações pessoais e minimiza a possibilidade de fraudes ou uso indevido de dados. Nunca use o seu CPF e nem forneça ele para terceiros;

– Mensagens via aplicativo solicitando transferências via PIX: Procure primeiramente confirmar quem é a pessoa que está solicitando, ligue para a pessoa, faça perguntas que só ela sabe responder, ou então faça chamada de vídeo para confirmar quem é, para depois, caso seja a pessoa certa fazer uma eventual transferência;

– Pagamentos de documentos em sites falsificados: Infratores estão usando falsos sites, em especial do DETRAN de Minas. Use apenas sites oficiais e não confie em link enviado por terceiros;

-Não forneça os dígitos de segurança do seu WhatsApp: Infratores procuram meios para clonar o WhatsApp da pessoa, para pedir dinheiro emprestado;

– Transações comerciais via Facebook (Marketplace) e OLX: Procure fechar negócios de forma presencial e não faça depósitos adiantados, para evitar atravessadores;

-Desconfiar de ofertas muito vantajosas: Golpistas costumam atrair vítimas com promessas de lucros fáceis ou preços muito abaixo do mercado. Desconfie de ofertas que pareçam boas demais para ser verdade;

-Verificar a procedência do site ou do vendedor: Antes de fazer uma compra online, verifique a reputação do site ou do vendedor. Pesquise por avaliações de outros consumidores e evite fazer negócios com desconhecidos;

– Proteger seus dados pessoais e financeiros: Nunca compartilhe informações pessoais ou financeiras em sites ou aplicativos não confiáveis. Mantenha seus dados seguros e evite clicar em links suspeitos enviados por e-mail ou mensagem de texto;

– Ficar atento a sinais de fraude: Esteja atento a sinais de que uma oferta ou transação pode ser fraudulenta, como erros de ortografia em e-mails, solicitações de pagamento antecipado ou pressão para tomar decisões rápidas;

-Cuidado com o cartão por aproximação: Prefira o uso através de digitação de senha. Ao utilizar o cartão por aproximação, é importante ficar atento ao ambiente ao seu redor. Certifique-se de que não há ninguém muito próximo de você enquanto realiza a transação, pois pessoas mal-intencionadas podem tentar interceptar os dados do seu cartão através de dispositivos de leitura de proximidade não autorizados.

É fundamental que todos estejam vigilantes e adotem medidas para proteger-se contra o estelionato. Com consciência, precaução e informação, podemos evitar cair nas armadilhas dos golpistas e garantir a segurança de nossas finanças e dados pessoais.