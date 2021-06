Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio

Crime ocorreu em maio deste ano, no bairro Santa Cruz

CARATINGA – A Polícia Civil prendeu na noite desta terça-feira (22), o suspeito de ter cometido uma tentativa de homicídio. O crime aconteceu no 24 de maio deste ano, no bairro Santa Cruz.

INVESTIGAÇÕES

Segundo o delegado Ivan Sales, a vítima e os investigados faziam uso de bebida alcoólica na companhia de outras pessoas em uma festa. Aos poucos algumas pessoas foram saindo, até que sobraram na residência os dois investigados e a vítima.

A vítima tinha um relacionamento amoroso com um dos investigados e não conhecia o outro, e demonstrou ciúmes dele em um certo momento, jogando alguns objetos ao chão. “Os investigados passaram a agredir a vítima, mas de forma desproporcional com a ação da vítima, passando a esfaqueá-la e desferir socos. Quando um dos investigados viu como a residência ficou cheia de sangue, ele fugiu, e então a vítima conseguiu se desvencilhar e foi pra rua pedir ajuda. Um dos investigados foi preso em flagrante”, contou o delegado.

Ainda de acordo com Ivan, o investigado preso nesta terça-feira chegou a ser conduzido pela Polícia Militar no dia seguinte, só que não havia elemento comprovando de que ele seria autor naquela oportunidade, mas com as investigações foi confirmado sua participação, então ele foi preso.

O CRIME

O crime foi registrado na noite de 24 de maio deste ano na rua Juca Vasconcelos, no bairro Santa Cruz. No dia dos fatos, dois homens, 29 e 41 anos respectivamente, foram conduzidos pela Polícia Militar na condição de suspeitos de tentarem contra a vítima, 36 anos,

De acordo com a polícia, a vítima e o suspeito são companheiros. Após desentendimento, o suspeito pegou uma faca e desferiu diversos golpes contra vítima, sendo auxiliado pelo segundo suspeito de 29 anos, que após os fatos fugiu.

A vítima foi socorrida pela guarnição da PM com várias lesões para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, sendo encaminhada ao bloco cirúrgico pelo médico de plantão para intervenção necessária.

O companheiro da vítima foi preso em flagrante com a arma do crime. Em continuidade às diligências, no final da manhã do dia 25 de maio, a PM recebeu informações que o segundo suspeito estaria escondido em uma construção na comunidade Portelinha.

Foi planejada uma operação, sendo o local cercado e o suspeito estava escondido em um dos cômodos, e ao ver os militares se deitou no chão e disse: “perdi, perdi”, sendo preso.

Em contato com o dono da construção, ele contou que o segundo suspeito chegou a sua residência na noite da última segunda-feira (24) ontem muito assustado, e perguntou se poderia ficar em sua casa, tendo ele negado.

Porém, a testemunha disse que ao acordar encontrou o suspeito dormindo na sua construção. Ao questionar o motivo dele estar escondido ali, disse que esteve no local da tentativa de homicídio, e que após uma confusão ele e o outro suspeito desferiram socos e facadas na vítima.

Na ocasião, a polícia observou que o suspeito estava com uma das mãos lesionada, mas ele disse aos militares que foi em virtude dos socos que desferiu na vítima.