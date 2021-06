Corpo de homem encontrado em córrego é identificado pela família

CARATINGA – Na tarde desta terça-feira (22), Sávio Vitor de Souza Rezende, morador de Ubaporanga, esteve no IML (Instituto Médico Legal), onde reconheceu o corpo do primo Sebastião Hilton da Rocha Carneiro, 46 anos, que foi encontrado no Córrego do Lage, zona rural de Caratinga, nesta última segunda-feira (21).

Sávio disse que no último domingo (20), Sebastião foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), e na segunda-feira (21) saiu de lá e sumiu. “A partir daí a gente ficou sabendo da situação, a gente viu a reportagem sobre o caso, reconhecemos a tatuagem com os nomes dos filhos dele, conversamos com a mãe dele e viemos aqui reconhecer o corpo”, contou Sávio.

Ainda de acordo com Sávio, o primo Sebastião tinha costume de beber muito e ficar alguns dias desaparecido. “Acreditamos que ele tenha se perdido, conversamos com o delegado, ele informou que não teve marca alguma de hematoma indicando que tenha tido conflito com alguma pessoa, foi realmente em decorrência do álcool. A UPA disse que chamou ambulância para levá-lo, mas ele não quis. Provavelmente se perdeu, foi para o lado de Piedade, deve ter desmaiado próximo ao córrego e se afogou”.