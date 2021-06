Com entre seis e 12 alunos por sala, aulas da rede estadual de ensino são retomadas

Diretora da 6ª Superintendência Regional de Ensino destaca protocolos adotados em escolas de Caratinga e Santa Bárbara do Leste

CARATINGA– As aulas da rede estadual de ensino foram retomadas nesta segunda-feira (21), pelos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. De acordo com o Governo do Estado foram aplicados os protocolos sanitários, definidos pelo comitê da Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), e implementado nas escolas um checklist para garantir que todos estejam e se sintam seguros neste momento.

A retomada ocorreu em escolas de municípios localizados nas ondas amarela ou verde do Plano Minas Consciente e que as prefeituras não apresentaram nenhuma restrição. Além disso, a participação dos estudantes nas atividades presenciais é facultativa às famílias.

Confira a entrevista com a diretora da 6ª Superintendência Regional de Ensino (SRE), Landislene Gomes Ferreira, que destacou como o retorno está sendo realizado em Caratinga e Santa Bárbara do Leste.

O que representa o retorno das aulas presenciais?

Hoje (ontem) é um dia histórico para a população mineira, sobretudo para Caratinga, retornando com nossos alunos. Os pais que fizerem a adesão de mandarem seus filhos para escola, estamos iniciando as aulas presencias. Estamos aqui na Escola Estadual Juarez Canuto de Souza, Bairro Santa Cruz e recebemos os nossos primeiros alunos, são nove por sala, respeitando todos os protocolos de saúde do Comitê Covid-19. Estamos felizes, professores, diretora, toda a equipe pedagógica dando todo o suporte para que esse dia seja diferenciado na vida dos nossos alunos.

Este retorno está ocorrendo em quantos municípios da área da SRE?

Em nossa jurisdição atendemos a 88 escolas em 24 municípios. Neste momento apenas dois municípios estão retornando com as atividades híbridas, porque dependemos de decreto municipal. Dois municípios fizeram decretos e apenas dois municípios, sendo Caratinga e Santa Bárbara do Leste não têm decretos, estamos na onda amarela e por isso esse retorno tão importante aos nossos alunos.

Como está funcionando o ensino híbrido?

Os pais que fizeram a adesão estão encaminhando seus filhos para a escola e aqueles que não fizeram a adesão após essa consulta à comunidade escolar, os alunos permanecem em casa, estudando através do Plano de Estudo Tutorado. Não há nenhum prejuízo para esses alunos, porque a carga horária será contada através do PET. E aqueles que vierem para a escola tem a presença do professor na sala de aula, dando todo um suporte, atendendo os nossos alunos com o distanciamento de 1,5 metros entre eles e entre professor e aluno. Como não temos como acomodar todas nossas crianças que fizeram adesão devido a esse espaço que precisamos respeitar, nossas salas têm comportado em média de seis a 12 alunos, dependendo do espaço. Por isso fizemos grupos e cada grupo vem em uma semana. Uma semana na escola e uma em casa, nas atividades remotas. Porque os alunos que os pais não fizeram adesão também precisam da assistência do professor, eles estudam sozinhos, mas, na outra semana têm a presença virtual do professor também dando todo o suporte.

Como é realizado o momento do recreio nas escolas?

Cada escola está fazendo a sua organização. Algumas servirão as merendas na sala de aula, cada aluno em sua carteira, respeitando todos os protocolos de higienização. Outras escolas, como é o caso da Juarez Canuto, será servido no refeitório, respeitando o mesmo espaço e no máximo duas salas por vez. Não teremos momento recreativo com as crianças, pelo pátio, assim que terminar a merenda eles retornam para a sala de aula.