Polícia Civil instaura inquérito para apurar morte de pedestre atropelado em Caratinga

A Polícia Civil vai investigar a morte de um jovem que morreu após ser atropelado na avenida Armando Alves da Silva, no bairro Zacarias, em Caratinga, no último domingo (14).

De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha contou que Brendon Alexandre Teodoro, de 25 anos, caminhava, quando um motorista passou em alta velocidade, perdeu o controle da direção e atropelou o jovem que andava no canteiro central da pista.

Com o impacto, Brendon foi arremessado por aproximadamente 25 metros do local onde caminhava.

Testemunhas disseram que rapaz o hábito de caminhar no trecho todos os dias.

Segundo a polícia, no carro havia um casal e uma criança, que deixaram o local depois do acidente. Mas o motorista, de 24 anos, acabou sendo preso no bairro Esplanada, não muito longe de onde foi o atropelamento.

Os militares disseram que o motorista estava embriagado. Na delegacia, o rapaz foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor e também por omissão de socorro. Ele permanece preso no presídio de Caratinga.