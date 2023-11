Polícia Civil indicia dupla por morte de padre de Inhapim

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou dois homens, de 19 e 22 anos, pela morte do padre José de Souza Carvalho, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O corpo do religioso foi encontrado seminu, no dia 11 de agosto deste ano, em um lago entre as cidades de Itatiaiuçu e Itaúna. Ele era natural de Inhapim.

Segundo a investigação, a vítima teria marcado um encontro com o suspeito de 19 anos – que foi acompanhado pelo amigo, de 22 – em um posto de combustíveis, localizado em Itaguara, cidade a cerca de 50 quilômetros de distância de Itaúna.

Momentos depois do encontro, câmeras de segurança flagraram um dos suspeitos dirigindo o carro do padre seguindo sentido Itaúna. Em seguida, o veículo foi visto em Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi asfixiada e morta antes de ser jogada na água.

Sobre a prisão dos suspeitos

A Polícia Civil informou que o homem de 22 anos foi detido em flagrante por roubo, no dia 10 de setembro, em Belo Horizonte, e já foi indiciado por outro crime na cidade de Itaguara. No data da prisão, policiais encontraram com ele uma réplica de arma de fogo.

Já o segundo suspeito, de 19 anos, foi preso em flagrante no dia 30 de outubro por tráfico de drogas, também na capital. Com ele, policiais apreenderam drogas, como cocaína, maconha e crack, além de um rádio comunicador e dois celulares.

Com a conclusão do inquérito, a instituição pediu à Justiça a conversão das duas prisões em preventivas.

Fonte: G1