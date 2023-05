Polícia Civil apreende carro clonado em Pocrane

Na tarde dessa quinta-feira(4), a Delegacia de Polícia de Ipanema recebeu informações de um veículo possivelmente clonado que estaria escondido em um sítio na zona rural de Pocrane.

Após levantamentos na zona rural daquele município, os policiais identificaram o imóvel e localizaram um veículo Fiat Pálio, cor branca, com placas de identificação pertencentes a um veículo registrado em Presidente Olegário – MG.

Durante vistoria no veículo foram identificados diversos indícios de adulteração dos elementos de identificação do automóvel, sendo este apreendido e removido para o pátio credenciado.

Os policiais conseguiram falar com a proprietária do veículo original, a qual afirmou que já havia registrado um boletim de ocorrência por suspeita de clonagem de seu automóvel.

Após análise detalhada do veículo apreendido, identificou-se tratar de um automóvel produto de furto ocorrido no ano de 2022.

O suspeito de ocultação do veículo não foi localizado. Foi instaurado um inquérito policial para investigar todas as circunstâncias do crime.