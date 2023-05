Vigilância epidemiológica de Caratinga aponta tendência de queda nos casos de Dengue

CARATINGA- A Vigilância Epidemiológica de Caratinga divulgou planilhas de incidência dos casos prováveis de Arboviroses das semanas epidemiológicas de 11 a 16 dos municípios que compõem a Superintendência Microrregional de Saúde de Coronel Fabriciano.

Conforme os dados divulgados, uma tendência de queda dos casos prováveis de Dengue em Caratinga. Inicialmente, o município estava com incidência média da doença com 159 casos. No boletim seguinte, o número de casos caiu para 147, mas o município permanecia com incidência média. O balanço mais recente já traz o quadro de incidência baixa, com a queda para 84.

ESTADO

Até 4 de maio, Minas Gerais registrou 276.158 casos prováveis (casos notificados exceto os descartados) de dengue. Desse total, 127.032 casos foram confirmados para a doença. Há 70 óbitos confirmados por dengue em Minas Gerais e 115 óbitos em investigação.

Em relação à febre Chikungunya, foram registrados 56.546 casos prováveis da doença, dos quais 24.797 foram confirmados. Até o momento, foram confirmados 15 óbitos por Chikungunya em Minas Gerais e 18 estão em investigação.

Quanto ao vírus Zika, até o momento foram registrados 239 casos prováveis. Há 24 confirmados para a doença e não há óbitos por Zika em Minas Gerais, até o momento.

Confira os dados completos em cada cidade da região: