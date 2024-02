Podcast do DIÁRIO recebe Dom Juarez Delorto e Dom Emanuel Messias

CARATINGA- O Diário Cast, o podcast do DIÁRIO DE CARATINGA, recebeu na tarde desta terça-feira (20), o bispo Juarez Delorto Secco, empossado no último sábado (17) e o bispo emérito Emanuel Messias de Oliveira. Em um bate-papo com a jornalista Nohemy Peixoto, eles falaram sobre diversos assuntos importantes para os cristãos.

O momento ainda foi de comentar a cerimônia de posse. Dom Juarez citou que o dia foi muito especial. “Especial para mim e para a igreja de Caratinga, viver esse momento tão bonito. Gratidão a Deus pela nomeação, pelo Papa Francisco que me nomeou para cá e a gente começa agora um caminho novo, com a graça de Deus, poder dar um curso na evangelização na Diocese. E o povo é muito acolhedor, gosta de diálogo, tirar foto, de abraço”.

Para Dom Emanuel, o momento da posse também foi de recordar o ano de 2011, quando chegou a Caratinga para seu pastoreio e ao mesmo tempo de gratidão pela nomeação de Dom Juarez. “Passa um filme dos meus 13 anos aqui e eu estava muito feliz não apenas porque estava acontecendo a posse, mas, a posse de um bispo que eu desejava como sucessor, que que é exatamente o perfil do Dom Juarez. Estava muito tranquilo e feliz com o sentimento de dever cumprido. Foi muito bonita também a cerimônia”.

Dom Emanuel ainda frisou que o novo bispo chega com muito entusiasmo e brincou: “Estamos tendo mais ou menos, o encontro do Primeiro Testamento com o Segundo Testamento (risos). Faz 45 anos que a Diocese não tem um bispo novo, quando cheguei estava com 63. Depois dos 60 já é idoso. (risos) Então, depois do Dom Hélio, o primeiro que está chegando é o Dom Juarez. A Diocese vai experimentar um sangue novo”.

Dom Juarez e Dom Emanuel ainda comentaram sobre a importância do hábito de oração, motivação da juventude, a queda do número de sacerdotes no Brasil e no mundo, desafios da formação sacerdotal e o crescimento do número de católicos. O bispo também destacou sua visita ao Seminário Diocesano de Caratinga e primeiros “recortes” da realidade do município, se comparado ao Rio de Janeiro, onde era bispo auxiliar antes de ser nomeado pelo Papa.

O podcast completo estará disponível nesta quarta-feira (21), no canal do Diário de Caratinga no YouTube.