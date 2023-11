PMs ambientais salvam morador em surto que ateou fogo na própria casa em Pingo-d’Água

PINGO-D´ÁGUA – Nesta terça-feira (28), em uma ação rápida de uma equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente, um homem de 53 anos foi salvo pelos militares durante um incêndio a residência. Ele mesmo ateou fogo na casa localizada na rua Vicente Luna, no bairro Perobas, em Pingo-d’Água, e não queria sair do local em chamas. O morador apresentava estar em surto.

A equipe da PM Ambiental, formada pelo sargento Pimentel, sargento Lúcio e cabo Calais, patrulhava a região de Pingo-d’Água quando percebeu uma fumaça densa e escura vindo de dentro de uma residência. Os policiais foram verificar e depararam com uma casa em chamas. Eles foram informados por vizinhos que havia um homem em surto no interior do imóvel.

O próprio morador ateou fogo no local e havia se trancado em casa. Considerando o risco iminente de morte, os militares pularam o muro do lote. Em seguida, com um pedaço de madeira, conseguiram arrombaram a porta e resgataram o homem, que estava atordoado por inalar fumaça.

Homem não queria deixar a casa em chamas

Mesmo assim, ele não queria sair do local. Os PMs tiveram que usar de força para a retirada do morador. Ele dizia que teria que cumprir o que “Jeová mandou fazer”. Assim que os policiais tiraram a vítima do local, foi solicitado apoio de um caminhão-pipa da prefeitura para conter as chamas e evitar que pudesse espalhar para outras casas.

Assim que chegou a equipe do Corpo de Bombeiros, também acionada, o fogo já havia sido apagado. Os militares fizeram uma vistoria no local por medidas de segurança e verificar se não havia mais riscos.

O homem, que estava com sinais de estar desorientado, confirmou que retirou alguns pertences e ateou fogo na residência. A casa é alugada. O indivíduo pediu que não fosse perguntado mais nada, pois queria ficar em silêncio.

Ele foi encaminhado à Unidade de Saúde do município e depois de ser medicado, foi liberado. Os policiais conduziram o homem para a Delegacia de Polícia. A residência incendiada foi periciada pela Polícia Civil.

Fonte: Diário do Aço