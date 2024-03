PM procura por ladrões que roubaram em distribuidora de bebidas em Inhapim

Na noite da última sexta-feira (22), a Polícia Militar de Minas Gerais por meio da Companhia de Inhapim, foi acionada para intervir em um roubo ocorrido em uma empresa de transporte e distribuição de bebidas, situada à Rua Osvaldo Silva Araújo, no centro da cidade.

Segundo relatos das vítimas, quatro indivíduos desconhecidos, portando armas de fogo e usando capuz as abordaram e mediante grave ameaça roubaram quantia não informada.

Através de diligências da Polícia Militar ficou evidenciado que os infratores empreenderam fuga pelos fundos da empresa.

A população é convidada a colaborar com informações que possam auxiliar nos levantamentos, e as denúncias podem ser feitas de forma anônima através dos telefones 181 e 190.