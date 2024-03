PM procura por autores de homicídio tentado em Santa Luzia

CARATINGA- O Centro de Operações do 62º BPM recebeu informações sobre uma ocorrência de disparo de arma de fogo em Santa Luzia, distrito de Caratinga. As Equipes da Polícia Militar dirigiram-se ao local, onde se depararam com um acidente de trânsito.

Um veículo Corsa Classic de cor prata, com o para-choque danificado, e uma motocicleta Honda Twister 250 estavam envolvidos no acidente.

Segundo relatos do pai da vítima, seu filho de 31 anos havia sido vítima de uma tentativa de homicídio. O jovem foi socorrido por um conhecido e encaminhado ao hospital de Caratinga para receber tratamento médico.

Em contato com a vítima no hospital, ela informou que estava conduzindo sua motocicleta quando foi atingida pelo Corsa prata de forma dolosa, ocasionando sua queda. Posteriormente, indivíduos saíram do veículo e efetuaram disparos de arma de fogo em direção a vítima.

Os veículos envolvidos no acidente foram removidos do local pela empresa credenciada.

A vítima foi diagnosticada com lesões no pé e joelho decorrentes do acidente.

Denúncias podem ser feitas anonimamente através do número de emergência 190, ou pelo Disque Denúncia, discando 181.