PM prende suspeito de homicídio

Crime foi registrado em um bar na noite de quinta-feira (21). Jovem acusado de autoria foi encontrado em um hotel

CARATINGA- A Polícia Militar prendeu na manhã dessa sexta-feira (22), um jovem de 22 anos, suspeito de assassinar Kaio Emanuel Alexandrino Rodrigues Silva de Paula, de 19 anos. O crime aconteceu na noite dessa última quinta-feira (21) dentro de um bar que fica embaixo do ABC Hotel, no centro da cidade.

De acordo com o tenente Danilo, após cometer o crime, o autor entrou às margens do rio Caratinga, e depois conseguiu sair no loteamento La Vie onde entrou em um carro de aplicativo e foi levado ao bairro Zacarias, local que foi deixado, mas não foi encontrado naquele momento pela polícia.

O suspeito, que é de Ubaporanga, foi preso dentro do hotel Caratinga no bairro Limoeiro. “Ele foi preso, nega o crime, mas as informações trazidas pela dinâmica dos fatos e pelo motorista do aplicativo, a gente consegue imputar a ele a autoria do crime”, destacou o tenente Danilo.

Tanto a vítima, que é de Piedade de Caratinga, quanto o autor, possuem passagens por tráfico de drogas e a polícia acredita que a disputa em torno da comercialização de entorpecentes na localidade seja o motivo do crime.

O CRIME

Por volta das 22h, o centro de operações da Polícia Militar recebeu ligações que informavam que um autor entrou no bar e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Kaio Emanuel Alexandrino Rodrigues Silva de Paula, de 19 anos.

Kaio foi socorrido por terceiros, porém, já deu entrada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora sem vida.

Após o crime cometido na Rua Amós Batista Carlos, o autor evadiu pela mata acessando as margens do Rio Caratinga. Diversas equipes fizeram o cerco chegando a ser localizada a blusa do autor no mato.