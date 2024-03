PM prende dois jovens por tráfico de drogas em São João do Oriente

SÃO JOÃO DO ORIENTE- Na noite dessa quarta-feira (27), a Polícia Militar de Minas Gerais por meio do Destacamento de São João do Oriente recebeu uma denúncia anônima, informando que dois indivíduos estariam realizando o tráfico de drogas próximo ao campo de futebol do bairro Barro Branco.

Foi montada uma operação policial e ao aproximar do local informado, os militares avistaram os indivíduos denunciados ao lado da residência de um deles.

Os militares cercaram o local, momento em que o jovem de 19 anos tentou fugir, porém foi abordado juntamente com o outro de 18 anos.

Próximo ao local onde os abordados estavam, foi encontrado pelos militares uma pochete com varias notas em diversos valores e uma variedade de drogas. Autores foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.