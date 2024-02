PM, Prefeitura e Câmara Municipal inauguram Projeto Guardião de Videomonitoramento em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Na manhã de desta quarta-feira (31/1) o 62º Batalhão de Polícia Militar, em parceria com a Prefeitura e Câmara Municipal, inaugurou o projeto Guardião de Videomonitoramento Inteligente na cidade de Bom Jesus do Galho.

Estiveram presentes na solenidade o comandante do 62º Batalhão, tenente-coronel André Pedrosa, acompanhado do prefeito Aníbal Borges, do presidente da Câmara Municipal Samuel Pedro Lopes, além de demais convidados.

A execução do projeto foi possível graças à destinação de uma emenda parlamentar que foi conseguida através do, então, deputado André Quintão, hoje secretário nacional de Assistência Social e Trabalho, por intermédio do seu assessor Luciano Magela Campos.

Foram destinados na emenda um total de R$ 100 mil, que foram empregados na instalação de cinco câmeras na cidade de Bom Jesus do Galho.

As câmeras instaladas na cidade estão dotadas de tecnologia de última geração e estão equipadas com software com tecnologia embarcada, capaz de realizar a leitura de meta dados, como caracteres especiais de placas de veículos e outros.

A cidade de Bom Jesus do Galho agora passa a fazer parte do Projeto Guardião de Videomonitoramento Inteligente do 62º Batalhão e as câmeras estão integradas na central de monitoramento na cidade de Caratinga.

O projeto visa aumentar a prevenção criminal na cidade, além de aumentar a capacidade de resposta qualificada por parte da Policia Militar e aumentar a sensação de segurança no município e região.