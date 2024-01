PM apreende drogas em São João do Oriente

SÃO JOÃO DO ORIENTE – A Polícia Militar por meio do Destacamento de São João do Oriente, conseguiu prender um jovem que realizava o tráfico de drogas na Rua Quatro, bairro Vista Alegre. A ocorrência aconteceu por volta das 17h dessa quinta-feira (11).

O jovem de 19 anos, ao ver a viatura policial dispensou uma sacola e começou a andar rapidamente, fato que chamou a atenção dos militares, porém ele foi abordado e no bolso de sua bermuda foram encontradas cinco pedras de crack embaladas, e prontas para a venda.

A sacola dispensada continha 24 pedras de crack, uma munição calibre 38 e outra calibre 44. O jovem foi preso pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.