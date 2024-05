PL lança pré-candidatura de Dr. Giovanni a Prefeitura de Caratinga

CARATINGA – Com a presença do deputado federal Nikolas Ferreira e outras autoridades políticas, o PL lançou a pré-candidatura do médico e pastor Dr. Giovani Corrêa a Prefeitura de Caratinga. Ainda participaram do ato político o deputado federal Eros Biondini (PL) e os deputados estaduais Bruno Engler (PL) e Chiara Biondini (PP). O evento aconteceu na tarde desta quinta-feira (23).

Dr. Giovanni destacou o momento como histórico para Caratinga. “Na sua história moderna, nunca tivemos uma concentração de deputados de expressão com tivemos aqui. Isso vem a agregar força no lançamento da nossa pré-campanha e mostra que nós estamos no caminho certo, que o povo está querendo uma nova política, um novo tempo para Caratinga. E os deputados que estiveram aqui conosco vieram trazer essa mensagem que realmente esse é o tempo de mudar a maneira de fazer política”.

Conforme o pré-candidato pelo PL, já estão com ele os partidos NOVO, União Brasil, SOLIDARIEDADE e PODEMOS. Em relação ao seu possível vice na chapa, ele disse que a situação ainda está em definição. “Estamos costurando esse processo. No mês de agosto acontecerão as convenções, mas, temos excelentes nomes agregados ao nosso lado. Cremos que virá aquele que Deus permitir que será melhor para que alcancemos êxito nesse pleito”.

Dr. Giovanni ainda frisa as bandeiras políticas que defende. “Em primeiro lugar, que a política deve valorizar o cidadão, pessoas. Pessoas valem mais do que coisas. Em primeiro lugar, preciso sentir o que as pessoas sentem, para que eu possa produzir políticas públicas que valorizem a pessoa e priorizem aquilo que a pessoa necessita. Necessitamos de uma educação de qualidade, de uma saúde de acessibilidade, em que todos tenham acesso, sem precisar de favores políticos. Precisamos que o homem do campo seja valorizado e tenha estradas permanentes todo ano. Precisamos de restaurar a alegria da nossa cidade. Ao longo do tempo perdemos nossas festas, nossos torneios esportivos. Estamos virando a cidade do já teve, já tivemos. Queremos fazer com que Caratinga volte ao cenário estadual e até nacional com promoções de festas e esportiva, que projetem Caratinga”.

O deputado federal Nikolas Ferreira destacou que a chegada de Dr. Giovanni ao PL, contribui para os objetivos políticos da sigla. “Agradecer todo o povo de Caratinga pelos votos o carinho. Tivemos aqui na campanha e retornamos aqui agora, recebemos o convite do Eros e estamos aqui hoje em apoio ao Dr. Giovanni, sabemos da importância de fortalecer o nosso partido. O PL é o maior partido do Brasil e sabemos que as eleições municipais são decisivas para as eleições 2026, nossa articulação passa por isso. Temos uma meta em Minas Gerais. Uma meta no Brasil. Para fazer a maior quantidade de prefeitos e vereadores alinhados aos nossos valores, para que a gente consiga, se Deus quiser se tudo permitir e a Justiça deixar, a gente conseguir apoiar nosso candidato Bolsonaro em 2026”.