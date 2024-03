Pingo-D’Água teve taxa de casamentos por habitante superior à média nacional em 2022. Já Vargem Alegre se destaca com a maior taxa de divórcios da região

Novos dados da Pesquisa de Registros Civis divulgados nesta quarta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram os números de divórcios, casamentos, nascimentos e mortes registrados em 2022.

O índice nacional de casamentos é de seis a cada mil habitantes de 15 anos ou mais (a idade legal para casar começa a partir de 16). Já o de divórcio é de 2,5 a cada mil habitantes.

Na região, o município com maior taxa de nupcialidade, ou seja, o maior índice de casamentos a cada mil habitantes foi Pingo-D’Água com quase 15 casamentos a cada mil habitantes. Já a cidade com a maior taxa de divórcios é Vargem Alegre com quase três divórcios a cada mil habitantes.

Todos os municípios do país contam com pelo menos um cartório. No entanto, em alguns, não foi realizado nenhum tipo de registro em 2022. É o caso de Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Pingo-D’Água e São Domingos das Dores, que não registraram divórcios.

O dado não significa que ninguém naquela cidade nasceu, morreu, se divorciou ou casou naquele ano, apenas que o registro pode ter sido feito em outra cidade.

Se tratando de casamentos, por exemplo, o registro pode ser feito na cidade de apenas uma das pessoas.

Confira os cinco municípios com maiores taxas de casamentos:

-Pingo-D’Água- 15 casamentos a cada mil habitantes

– Santa Rita de Minas- 13 casamentos a cada mil habitantes

– Vargem Alegre- 12 casamentos a cada mil habitantes

– São Domingos das Dores- 12 casamentos a cada mil habitantes

– Santa Bárbara do Leste- 10 casamentos a cada mil habitantes