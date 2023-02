PIEDADE DE CARATINGA

Município promove curso técnico do Agente Comunitário de Saúde e de Endemias

PIEDADE DE CARATINGA – A Secretaria de Saúde de Piedade de Caratinga está promovendo no município, o curso técnico do Agente Comunitário de Saúde e de Endemias, em pareceria com o Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), Ministério da Saúde e UFRGS (Universalidade Federal do Rio Grande do Sul). “O curso visa formar profissionais para atuarem nas equipes multidisciplinares de saúde da família em nível nacional, contribuindo com as necessidades territoriais do SUS (Sistema Único de Saúde) e comunidades atendidas, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população no que tange aos cuidados no campo primário de atenção, desenvolvem ações de cuidado e proteção à saúde de indivíduos e grupos sociais, em domicílios e coletividades”, ressaltou o secretário de Saúde Elton José Alves.

No registro das imagens a Preceptoria (preceptora Enf. Da ESF II Luana Lara com os ACS e ACE) in loco na Unidade de Saúde realizando o conteúdo prático.

