Pesquisa eleitoral para o legislativo caratinguense

Dete – 15

Mestre – 9

Ricardo Angola – 9

Rominho Costa – 9

Paulinho do Dom Lara – 8

Mauro Água e Luz – 7

João Catita – 6

Silvio da Cachaça – 6

Cleon Coelho – 5

Rosileila Franco – 5

Zelinha – 5

Rômulo Gusmão – 4

CARATINGA – O DIÁRIO divulga nesta edição de quarta-feira (24), dados a respeito da pesquisa para o cargo de vereador em Caratinga. A pesquisa contratada pela Voga Comunicação Ltda está registrada sob nº 00545/2024, datada de registro de 16 de abril 2024. As intenções foram captadas entre 17 e 21 de abril de 2024 nos distritos e bairros. Foram ouvidos, ao todo 422 pessoas, representando percentual de 0,6 % do universo de 65 mil eleitores do município de Caratinga, aptos a votarem em 6 de outubro próximo.

Ao serem perguntados, “se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para vereador?”, 197 entrevistados disseram que ‘não sabe’, 49 disseram que irão ‘anular o voto’, num total de 176 entrevistados nominaram seu candidato a vereador, ou seja, 41,7% média essa comparada em outras pesquisas em eleições anteriores, sendo nominados 77 candidatos dos quase 200 que devem disputar as eleições para vereador nas eleições para uma cadeira do legislativo.

Os mais citados são eles:

Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para vereador?