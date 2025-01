Pela primeira vez na história, uma mulher vai comandar o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

Anúncio foi feito pelo governador Romeu Zema, durante a reunião com o secretariado nesta quarta-feira (29/1), e faz parte da política de reconhecimento do trabalho de mulheres na alta gestão do Estado

DA REDAÇÃO – De forma inédita no Estado, na marca de 113 anos de história do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), pela primeira vez uma mulher estará à frente da corporação mineira. O anúncio foi feito pelo governador Romeu Zema, na reunião com o secretariado nesta quarta-feira (29/1).

O comando-geral do Corpo de Bombeiros será de competência da coronel Jordana de Oliveira Filgueiras Daldegan, em substituição ao coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho.

O governador Romeu Zema ressaltou que a escolha faz parte das prioridades da atual gestão em valorizar o trabalho de mulheres nos principais cargos de liderança da administração pública estadual.

O governador agradeceu os serviços prestados pelo coronel Erlon Dias e pela subcomandante Daniela Lopes Rocha da Costa, e desejou sucesso e continuidade ao excelente trabalho realizado pelo Comando dos Bombeiros de Minas.

“Desde o início da minha gestão, as pessoas indicadas para ocupar os cargos de liderança são escolhidas por critérios técnicos e de competência. Nesse processo, tenho buscado valorizar o excelente trabalho que as mulheres fazem na administração pública de Minas Gerais. A coronel Jordana é um desses exemplos. Tenho certeza que ela fará uma gestão primorosa à frente dos Bombeiros, mantendo a corporação em um lugar de destaque no Brasil e no mundo”, disse Romeu Zema.

Comando-geral

Ao longo da carreira, a coronel Jordana de Oliveira ocupou diversas posições de destaque na corporação, incluindo a subchefia da Seção de Planejamento Operacional do Estado-Maior, o subcomando do 3º BBM, a chefia da Assessoria de Comunicação do CBMMG e, mais recentemente, a Diretoria de Assuntos Institucionais.

É especialista em Administração Pública, com enfoque em Gestão de Pessoas pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro; e em Gestão Estratégica e Políticas Públicas pela Academia de Bombeiros Militar.

Além disso, leciona e orienta no Curso de Pós-Graduação em Gestão, Proteção e Defesa Civil da Academia de Bombeiros Militar.

Estado Maior

O subcomando da corporação e a chefia do Estado Maior estarão a cargo do coronel Moisés Magalhães de Souza, em substituição à coronel Daniela Lopes.

Comandante Especializado de Bombeiros, é especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho, em Normalização de Medidas contra Incêndio, Pânico e Explosões, e em Gestão Estratégica e Políticas Públicas. Também leciona e orienta no Curso de Pós-Graduação em Gestão Estratégica e Políticas Públicas da Academia de Bombeiros Militar.

A data para oficializar a troca do comando do Corpo de Bombeiros ainda será definida, momento em que serão prestadas as honras e agradecimentos aos comandantes coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho e coronel Daniela Lopes Rocha da Costa.