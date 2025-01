Alunos de escola estadual em Inhapim conquistam aprovação em universidades federais

INHAPIM – Os alunos da Escola Estadual Joaquim Francisco de Paiva Campos, localizada no distrito de Itajutiba, zona rural de Inhapim, vêm se destacando no cenário educacional regional pelo grande número de aprovações na Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Segundo Marilza Araújo, diretora da escola, este resultado é fruto do trabalho de toda sua equipe e dos esforços e dedicação dos alunos. “Nossa escola é localizada na zona rural de Inhapim com oportunidades reduzidas devido à distância dos grandes centros urbanos, mas graças ao trabalho de nossa equipe de educadores, dedicação dos pais e os esforços constantes de nossos alunos, estamos rompendo fronteiras e ofertando grandes profissionais para o mercado de trabalho. Parabenizo cada aluno pela sua conquista”, ressaltou a diretora.

Sete estudantes conquistaram bolsas de estudos em universidades federais, sendo eles, Clara Araújo, Farmácia UFJF-MG; Camila Moura – Agronomia UFV-MG; Vitória Maria – UFJF-MG; Isabella Oliveira – Engenharia Física UFV-MG; Nicolly Carneiro – Letras UFLA-MG; José Victor – Enfermagem UFJF-MG, e Luísa Carneiro – Letras UFMG.