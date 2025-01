Educação divulga a retomada do edital de contratação temporária para o Quadro do Magistério

Profissionais selecionados na primeira rodada online devem apresentar documentação e formalizar contratos nas escolas e SREs entre os dias 28 a 30/1

DA REDAÇÃO – A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) retoma, a partir desta terça-feira (28), o processo seletivo de contratação temporária, regido pelo Edital PS/SEEMG nº 04/2024. O processo é destinado à classificação e seleção de profissionais para o Quadro do Magistério, para atuar na rede estadual de ensino em 2025.

Os candidatos devem comparecer às unidades escolares ou às Superintendências Regionais de Ensino (SREs) designadas até a próxima quinta-feira (30), dentro do horário estabelecido, para apresentarem a documentação exigida no edital.

“A retomada do edital de contratação temporária do Quadro de Magistério é fundamental para assegurar que todas as escolas tenham os profissionais necessários. Assim, o processo seguirá normalmente, garantindo que o início do ano escolar e do ano letivo não sejam prejudicados”, comenta a subsecretária de Gestão de Recursos Humanos, Gláucia Ribeiro.

O processo de contratação temporária abrange vagas para diversas funções no Quadro do Magistério, incluindo: Analista Educacional/Inspetor Escolar (ANE/IE), Especialista em Educação Básica (EEB), Professor de Educação Básica (PEB) e Professor para Ensino do Uso da Biblioteca (PEUB).

Próximas etapas

A segunda rodada do processo seletivo do quadro administrativo também já tem datas definidas. O resultado será divulgado no dia 31/1, a partir das 19h, e os candidatos selecionados deverão se apresentar entre 3 a 4/2 para formalização da contratação.

A SEE/MG reforça a importância de acompanhar o cronograma e cumprir os prazos estabelecidos para garantir a efetivação das contratações.

Processo seletivo do Quadro Administrativo

A chamada presencial para os profissionais selecionados na primeira rodada online de contratação temporária referente ao quadro administrativo do Edital PSS SEE/MG Nº 3/24 não sofreu alterações.

O processo teve início na última sexta-feira (24/1), e os candidatos tiveram até esta segunda-feira (27/1) para comparecer às unidades escolares designadas. Esse processo abrange vagas para diversas funções no quadro administrativo, como: Analista de Educação Básica (AEB), Assistente Social, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) e Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB).

Já a partir da segunda rodada online, as contratações do quadro administrativo também terão alterações no cronograma, conforme quadro abaixo.