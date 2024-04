Pedro Leitão oficializa sua pré-candidatura a prefeito de Caratinga

Evento contou com a participação deputado federal Mário Heringer (PDT)

CARATINGA – Nessa sexta-feira (12), Caratinga recebeu o presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e deputado federal Mário Heringer, para oficialização da filiação do pré-candidato à prefeitura de Caratinga, Pedro Leitão. O encontro aconteceu no Casarão das Artes e contou com a presença de lideranças comunitárias de vários segmentos da cidade.

PERFIL

Pedro deixou o cargo de presidente executivo da Rede de Ensino Doctum na sexta-feira (5/4) para se dedicar a sua pré-candidatura à prefeitura da sua cidade natal. Pedro possui experiência na gestão pública, tendo atuado como secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (2017/2018). E por duas vezes, secretário municipal em Caratinga. Foi secretário municipal de educação de Caratinga (2009 a 2011), cargo no qual fez o município receber prêmio do Ministério da Educação por conquistar o maior Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (IDEB) de toda a região.

FILIAÇÃO

Durante o evento, Pedro Leitão falou da sua filiação ao PDT, do que deseja para Caratinga, e da importância da educação. “Essa pré-candidatura nasce de um sentimento de insatisfação, de que a cidade pode ser melhor, de que a cidade precisa pensar grande, que a cidade precisa ter esperança que o futuro pode ser melhor do que hoje. Essa cidade tem um sentimento de que às vezes o passado foi melhor, mais grandioso. Caratinga precisa erguer a sua cabeça e ocupar o seu papel de protagonismo aqui na região, com mais força política, com mais prestígio, com mais cuidado das pessoas que mais precisam”.

No decorrer de seu pronunciamento, Pedro Leitão afirmou que essa pré-candidatura não é pessoal, mas da cidade de Caratinga. “Estou entrando no PDT, mas o partido que vai comandar é o partido de Caratinga, essa cidade que nos interessa e ela nasce com um compromisso profundo, não só da minha vida, dos meus pais, dos meus avós, da instituição (Doctum), mas ela nasce com compromisso de cada pessoa que também votou em mim para deputado federal, que esperava uma pré-candidatura que olhasse pra frente, que anunciasse o futuro, que recuperasse a esperança, estamos aqui para renovar esse compromisso com a população de Caratinga”.

Sobre a sigla, Pedro observou que o PDT, antes de tudo é o partido da educação. “Mário Heringer é um amigo de longa data, e ele fez esse convite há muito tempo, e sempre simpatizei pelo PDT porque ele tem essa marca da educação e a minha trajetória para quem conhece sabe que vim da educação e não poderia escolher um partido que não tivesse esse compromisso forte com a educação. Além disso, o PDT é um partido que conversa com todos os segmentos, isso pra mim é importante na cidade. Nós queremos conversar com toda a cidade, essa é uma pré-candidatura que deseja ser da cidade de Caratinga, então o PDT veio para somar, para dar apoio para dar força política, estou muito agradecido ao deputado Mário Heringer por esse convite e pelo compromisso com a nossa pré-candidatura”.

Em determinado momento, Pedro abordou outro tema. “Nessa trajetória o que a gente identifica é que a cidade tem vários pontos que precisam melhorar. Acredito que saúde é um ponto muito crítico. Estou aqui com um médico do meu lado (Mário Heringer), e a saúde precisa de carinho especial, a segurança pública é uma questão que precisa ser enfrentada na cidade de Caratinga, mas nós temos também que recuperar a cidade dos eventos, do movimento, do comércio ativo, cidade das oportunidades para os jovens, a cidade de uma educação que a gente se orgulha, e uma cidade acima de tudo com força política para cobrar recursos para que a cidade se desenvolva. A gente precisa que o desenvolvimento seja uma tônica da cidade de Caratinga a partir de agora. O deputado é um dos mais influentes em Brasília, conversa com todos os partidos, conhece todos os trâmites, tem trânsito em todos os ministérios, ele veio para somar. Essa escolha foi muito criteriosa, Mário Heringer é um deputado respeitado, e é da nossa região, nasceu em Manhumirim. Disse ao deputado que nossa cidade precisa de muita força política, precisa de recurso, de representação, de um projeto de desenvolvimento, e ele coloca essa pré-candidatura como um objetivo estratégico do partido para abraçar Caratinga. É um absurdo Caratinga ficar fora da área da Sudene, isso é falta de força política, isso é falta de alguém que olhe pra cidade, e a gente está somando forças para que Caratinga seja mais forte politicamente”.

MÁRIO HERINGER

O deputado Mário Heringer elogiou a trajetória política e educacional de Pedro, e ressaltou que Caratinga precisa de mais força política. “O Pedro é preparadíssimo e isso fez com que a gente ficasse confortável. O PDT é o partido da educação e tem muita coisa a ver com a trajetória do Pedro e de sua família. A educação para nós é um processo fundamental de desenvolvimento do país, de conseguir colocar as pessoas no nível de cidadania que o brasileiro merece e precisa”.

O deputado Mário Heringer disse que Pedro Leitão é uma pessoa culta e muito preparada. “Pedro tem capacidade de discernimento e, portanto, faz seu próprio julgamento. Uma cabeça que não é dominada pela inteligência, é dominada por Fake News, por fanatismo, por uma série de coisas, e o Pedro traz pra gente exatamente nesse momento, a figura da pessoa que nós queríamos, e nós não queríamos o Pedro só para Caratinga, queríamos vários ‘Pedros’ para várias cidades de Minas Gerais, que representa muito bem a posição do PDT na política nacional. Então o Pedro é um dos primeiros a chegar nesse momento para essa eleição que traz pra gente a tranquilidade de estar fazendo o que nós temos a missão de fazer, que é trabalhar pela educação do nosso país”.

Mário Heringer falou sobre o potencial de Caratinga. “São 18 cidades que fazem divisa com Caratinga. Se Caratinga se souber fazer o seu trabalho, vira polo educacional de 19 cidades, contando Caratinga. No passado, Caratinga era uma cidade que a gente vinha passear, a sensação é de que era melhor, e era mesmo, houve sim uma queda da qualidade de vida, da saúde de Caratinga, e de outras coisas, e pra isso precisa que a gente retome com muita força a educação, e que retome uma protagonismo político que tenha força. Terei muito prazer em estar junto com Pedro, ajudando nessa pré-candidatura, na candidatura, se Deus quiser, ajudar o Pedro depois das convenções na campanha, e mais ainda vamos estar trabalhando com Caratinga, trazendo recurso usando nossa importância política. Sou um deputado de seis mandatos, estou há 22 anos na política, enxergo o Pedro com um dos grandes exemplos que o nosso partido poderá dar não só pra Minas, mas para todo Brasil”, enfatizou o deputado federal.