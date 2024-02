Pedras de crack são apreendidas no bairro Santa Cruz

CARATINGA – A Polícia Militar realizou uma operação que culminou na apreensão de drogas no bairro Santa Cruz. A ação aconteceu nesta segunda-feira (26).

Durante a ação, os militares conseguiram deter três indivíduos suspeitos, que tentaram fugir ao avistarem a presença policial, em direção à rua José Alves Pereira.

Após uma perseguição, os suspeitos foram abordados e submetidos à busca pessoal. Durante esse processo, um menor de 16 anos foi flagrado jogando um pote de plástico contendo oito pedras de crack. Além disso, foi constatado por meio de consulta ao sistema, que um dos abordados, um homem de 43 anos, possuía um mandado de prisão em aberto.

Diante da situação, o homem com mandado de prisão foi detido, e os dois menores foram apreendidos. Todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material entorpecente apreendido, para os procedimentos legais cabíveis.