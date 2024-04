PC e PM desencadeiam operação de combate ao tráfico de drogas em Raul Soares

RAUL SOARES – Na manhã desta quinta-feira (4), as policiais Civil e Militar desencadearam ação de combate ao tráfico de drogas em Raul Soares. A ação foi para cumprimento de mandados de busca e apreensão.

A operação contou inclusive com o apoio com cão farejador do 14º Batalhão de Polícia Militar para realização das buscas. No decorrer dos trabalhos policiais foram recolhidos três rádios comunicadores, duas balanças e 60 pedras de crack. Foi apreendido um menor de 17 anos que está com mandando de internação, que será encaminhado para Belo Horizonte.

A ocorrência foi encerrada na delegacia de Polícia Civil de Raul Soares.