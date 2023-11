PC apreende adolescentes envolvidos em estupro

MANHUAÇU – Na manhã desta terça-feira (7), a Polícia Civil cumpriu mandados seis mandados de apreensão contra adolescentes, com idades entre 15 e 16 anos. Conforme as investigações, todos estão envolvidos em fato análogo ao crime de estupro. Eles foram encaminhados para centros educacionais em Belo Horizonte e Governador Valadares.

Conforme a PC, os fatos ocorreram, em Manhuaçu, nos dias 18 e 19 de agosto de 2020, e no dia 31 de agosto de 2023 saíram as vagas de internação dos adolescentes.

A ação foi desencadeada pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu e foi comandada pelo delegado Felipe Ornelas Caldas.