Pautas prioritárias da região são debatidas pela Assembleia Metropolitana e Conselho Deliberativo

IPATINGA – As autoridades municipais da Região Metropolitana do Vale do Aço – RMVA estiveram reunidas na 1ª Reunião Conjunta da Assembleia Metropolitana e Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da RMVA, na tarde de segunda-feira (11). Entre os assuntos debatidos, foram tratados: o processo de expansão do Aeroporto Regional do Vale do Aço e o Plano Diretor Aeroportuário, integração do transporte público, duplicação da BR-381 e a realização da 6ª Conferência Metropolitana do Vale do Aço.

O presidente da Assembleia Metropolitana e prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato, destacou que a reunião teve importantes encaminhamentos em diversas pautas prioritárias. “A Assembleia Metropolitana é o órgão deliberativo máximo que representa as quatro cidades da RMVA. Hoje tivemos uma reunião muito positiva e avançamos em temas importantes. Todos eles são considerados projetos de interesse para a região metropolitana e são projetos que vamos defender”, pontuou o presidente.

Para o presidente do Conselho Deliberativo, Rômulo Campos Braga, o momento de reunião dos colegiados é de suma importância para o alinhamento de informações e definição de ações conjuntas entre municípios, Governo de Minas e poder legislativo.

O diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço – ARMVA, João Luiz Teixeira Andrade, também destacou que a reunião foi proveitosa. “Essa reunião veio para coroar vários avanços que já têm sido notados pela atuação intensa seja do governo do Estado, mas também, principalmente, da atuação intensa dos nossos quatro prefeitos aqui da Região Metropolitana do Vale do Aço”, destacou o diretor da Agência Metropolitana do Vale do Aço.

Aeroporto Regional do Vale do Aço

Em relação ao aeroporto, foi apresentado aos conselheiros o Plano Diretor Aeroportuário, realizado pela a ARMVA e que já está homologado pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. O documento prevê ampliações e melhorias em médio e longo prazo. Entre as estruturas previstas estão terminais de passageiros e de cargas, área de taxiamento, estacionamento, hangares e outros equipamentos. Outro ponto de debate a respeito do aeroporto foram as obras de acesso na passagem de nível com a Estrada de Ferro Vitória a Minas – EFVM, que serão conduzidas pela Prefeitura de Santana do Paraíso e Vale, concessionária da EFVM.

Integração do Transporte e BR-381

Um dos pontos prioritários de trabalho da Assembleia Metropolitana é a integração do transporte público na região. O diretor-geral da ARMVA, João Luiz Teixeira Andrade, relembrou que em 2021 foram realizadas diversas consultas com instituições metropolitanas de todo o Brasil. O diretor-geral ainda reafirmou que, baseado nas pesquisas realizadas, a modelagem de consórcio se destaca como a mais viável. João Luiz também anunciou que a ARMVA, com apoio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade – Seinfra, conduzirá a Pesquisa Origem-Destino da RMVA.

“Anunciamos a contratação da primeira Pesquisa de Origem-Destino da história do Vale do Aço. Desde 1998 somos região metropolitana e nunca foi feito um estudo básico para otimizarmos o transporte coletivo da região. Este é um marco, uma conquista para a nossa região”, informou o diretor-geral da ARMVA.

Ainda sobre o tema de transportes, as autoridades municipais também discutiram os problemas enfrentados na duplicação da BR-381. Como encaminhamento tomado pelos colegiados, será solicitada a audiência pública no Senado Federal, com a presença de representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes – DNIT, para a sensibilização do Governo Federal em relação às obras de duplicação e de recuperação da rodovia.

Conferência Metropolitana

Por fim, o Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano aprovou o Regimento da 6ª Conferência Metropolitana da RMVA. O evento é realizado para a eleição do conselheiro representante da Sociedade Civil Organizada, com mandato de dois anos. Além disso, na ocasião serão comemorados os 10 anos de criação da ARMVA em cerimônia solene. Em breve, a ARMVA divulgará mais informações a respeito do processo de eleição do conselheiro e do evento de forma geral.